Sénégal : Patrice Motsepe en visite pour apaiser la controverse sur la finale de la CAN 2025

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est arrivé à Dakar ce mercredi 8 avril 2026, avant un déplacement programmé vers le Maroc. Sa visite intervient au cœur d’une vive polémique liée à la décision du jury d’appel de la CAF d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc sur des bases administratives, décision qui continue d’enflammer les débats.

Une source proche du dossier indique que la mission pourrait viser à calmer les tensions entre les parties concernées. La Fédération sénégalaise de football, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS/CAS) pour contester la décision, doit exposer ses arguments à Motsepe lors d’une rencontre prévue ce matin, en présence notamment du président fédéral Abdoulaye Fall. Aucune décision du TAS n’est attendue avant plusieurs semaines.

Au cours de son séjour, Motsepe visitera le nouveau siège de la Fédération sénégalaise et effectuera une escale sur l’île de Gorée. Son agenda public prévoit également un entretien avec le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans l’après-midi, après la tenue du Conseil des ministres.

La situation des 18 supporters sénégalais détenus à Rabat depuis la finale constitue un autre dossier sensible. Une nouvelle audience concernant ces supporters est fixée au lundi 13 avril 2026. Après son passage à Dakar, le président de la CAF doit se rendre à Rabat.

Points à évoquer lors des discussions

Parmi les sujets susceptibles d’être abordés figurent le calendrier et les suites juridiques entourant le recours devant le TAS, ainsi que les conséquences administratives de la décision de la CAF. Les représentants sénégalais chercheront à faire valoir leurs arguments directement auprès de la tête de l’instance continentale.

La question de la sécurité et du traitement des supporters arrêtés au Maroc devrait également être soulevée, de même que les mesures que la CAF pourrait proposer pour désamorcer les tensions entre les fédérations et préserver l’intégrité des compétitions africaines. Motsepe se rendra ensuite à Rabat pour poursuivre ses entretiens.