Sénégal : Patrice Motsepe attendu à Dakar, rencontre avec Bassirou Diomaye Faye incertaine

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est attendu à Dakar le mercredi 8 avril 2026, mais la tenue d’une audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas encore été confirmée ; une annonce officielle est programmée pour mardi 7 avril.

La présence du dirigeant sud‑africain a été relayée lundi 6 avril par Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), via le réseau social X. Thiam a rappelé le rôle historique de Dakar contre l’apartheid, soulignant l’importance symbolique de la capitale sénégalaise pour le football africain.

Le calendrier prévisionnel fait également état d’une rencontre entre Patrice Motsepe et Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Selon les informations disponibles, cet entretien s’inscrit dans le cadre des relations institutionnelles entre la CAF et la FSF. Aucune confirmation officielle n’a été communiquée par le chef de l’État au sujet d’une audience avec Patrice Motsepe ; la clarification du programme de visite est attendue mardi 7 avril.

Ce déplacement intervient dans un contexte de vive controverse autour de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Initialement remportée sur le terrain par le Sénégal, la compétition a été au centre d’un contentieux ayant conduit le jury d’appel de la CAF à réattribuer le titre au Maroc. Une décision fortement contestée par les autorités sénégalaises et dont l’issue définitive reste suspendue à l’arbitrage du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Dans ce climat tendu, la visite de Patrice Motsepe vise clairement à apaiser les tensions et à restaurer le dialogue entre les différentes parties.

Des rencontres au sommet à Dakar

Au cours de son séjour, le président de la CAF devrait s’entretenir avec le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Ces échanges devraient porter à la fois sur la gestion de la crise liée à la CAN 2025 et sur les perspectives de coopération entre la CAF et le Sénégal, l’un des pays les plus influents du football africain ces dernières années.

La situation actuelle dépasse largement le cadre sportif. À Dakar, les critiques envers la CAF se sont multipliées, notamment sur la gestion de la finale et des procédures disciplinaires. Cette affaire a contribué à installer un climat de tension entre le Sénégal, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’instance continentale.

Face aux crispations, le dirigeant sud-africain a adopté un ton conciliant, affirmant vouloir « travailler ensemble, coopérer et aider à développer et faire croître le football au Sénégal ». Une déclaration qui traduit la volonté de la CAF de préserver ses relations avec une nation majeure du football africain, tout en tentant de tourner la page d’un épisode particulièrement polémique.