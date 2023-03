Sénégal: Ousmane Sonko condamné, mais éligible

Ce jeudi 30 mars 2023, le chef de file de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour« diffamation, injures et faux », a été condamné à 2 mois de sursis par le tribunal de Dakar. Mais le leader des Pastef Les Patriotes, reste éligible, selon les dispositions en vigueur au Sénégal.

La condamnation à une peine de 2 mois avec sursis, assortie d’une amende de 200 millions de Ousmane Sonko, ne l’empêchera pas de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Selon l’article 29 du Code électoral sénégalais, un citoyen perd ses droits civiques et politiques s’il est condamné à une peine de 3 mois sans sursis ou d’une peine de 6 mois avec sursis. Ce qui n’est pas le cas de Sonko. Sur l’alinéa 2, certaines peines de plus d’un mois peuvent priver un citoyen de ses droits civiques et politiques, mais la diffamation n’en fait pas partie.

C’est donc clair que Ousmane Sonko, bien que condamné, par la justice sénégalaise, pourra, sauf revirement de situation, se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce farouche opposant de Macky Sall qui rêve de le succéder, a terminé troisième à la présidentielle de 2019 et représente aujourd’hui, l’espoir de l’opposition face au camp de la mouvance présidentielle.