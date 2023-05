Sénégal: Ousmane Sonko condamné en appel pour diffamation et injure publique

- Publicité-

La cour d’appel du Sénégal a condamné ce lundi, l’opposant Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis pour « diffamation et injure publique » contre le ministre Mame Mbaye Niang. Cette décision pourrait entraîner son inéligibilité en cas de condamnation définitive.

Ousmane Sonko, leader de l’opposition sénégalaise, avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. La cour d’appel a confirmé ce lundi, le montant des dommages et intérêts et l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis.

Cette affaire trouve son origine dans les accusations portées par M. Sonko à l’encontre de Mame Mbaye Niang, qu’il accuse d’avoir été épinglé par un rapport dans le cadre de la gestion d’un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires.

- Publicité-

Dans son réquisitoire, le Procureur Ibrahima Bakhoum a requis une peine de deux ans de prison dont un an ferme contre Ousmane Sonko, ainsi qu’un mandat de dépôt. Cette condamnation pourrait entraîner l’inéligibilité du leader de Pastef Les Patriotes à la présidentielle du 25 février.