Sénégal : Oumou Kalsoum Diom nommée directrice générale de Taiba Titrisation

TAIBA TITRISATION, filiale de la Banque islamique du Sénégal spécialisée dans la gestion de fonds communs de titrisation de créances, a annoncé le 13 avril 2026 la nomination d’Oumou Kalsome Diom comme directrice générale. Ce changement à la tête de la société intervient alors que l’établissement se positionne pour renforcer son rôle dans le financement structuré et promouvoir le développement de la finance islamique au sein de l’UEMOA, notamment via le marché des Sukuk.

La nomination a été présentée comme une étape destinée à consolider la capacité de TAIBA TITRISATION à concevoir des produits financiers conformes aux principes de la finance islamique et adaptés aux besoins des émetteurs publics et privés. Selon la communication officielle de la société, la nouvelle direction mettra l’accent sur des solutions de financement dites performantes, éthiques et durables, répondant aux exigences des États, des institutions et des entreprises de la région.

Oumou Kalsome Diom apporte près de vingt années d’expérience sur les marchés de capitaux de l’espace UEMOA. Le communiqué rappelle qu’elle a accompagné des opérations de levée de fonds au bénéfice d’États, d’entreprises et de grandes institutions, ce qui lui confère une reconnaissance professionnelle dans le domaine des marchés financiers régionaux.

Priorités stratégiques et ambitions pour le marché régional

Diplômée d’un Executive MBA et titulaire d’un Master en Management de l’Université Paris Dauphine, Mme Diom disposera, selon TAIBA TITRISATION, d’un bagage académique et opérationnel jugé pertinent pour accélérer le développement de la société. La gestion et l’ingénierie financière des opérations de titrisation constituent le cœur de métier de l’entité, qui se présente comme un outil pour structurer des financements à forte valeur ajoutée.

Parmi les axes mis en avant par la nouvelle direction figure la structuration de Sukuk adaptés aux caractéristiques des émetteurs publics et privés de l’UEMOA. La société entend ainsi contribuer à l’élaboration de montages juridiques et financiers compatibles avec les normes de la finance islamique, tout en ciblant des instruments susceptibles d’attirer des investisseurs spécifiques à ce marché.

TAIBA TITRISATION vise également l’élargissement de la base d’investisseurs. Le plan annoncé cherche à attirer des capitaux islamiques régionaux et internationaux, en complément des acteurs institutionnels nationaux. L’objectif affiché est d’augmenter la profondeur et la liquidité des marchés régionaux autour d’instruments conformes à la charia.

La direction souligne par ailleurs l’importance d’adapter les produits aux besoins des États en matière de financement d’infrastructures et de couverture des besoins budgétaires, ainsi qu’aux besoins des entreprises cherchant des solutions alternatives de mobilisation de ressources. Le positionnement de TAIBA TITRISATION comme société de gestion spécialisée dans la titrisation de créances est présenté comme un levier pour ces initiatives.

La nomination d’Oumou Kalsome Diom s’inscrit donc dans une stratégie affichée de montée en puissance sur le segment du financement structuré et de la finance islamique en Afrique de l’Ouest