Sénégal : Macky Sall écrit au président Diomaye Faye pour l’informer de sa candidature à l’ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a adressé un courrier officiel à son successeur, Bassirou Diomaye Faye, pour l’informer de son intention de briguer le poste de secrétaire général de l’ONU.

L’ancien chef de l’État sénégalais Macky Sall a écrit au président Bassirou Diomaye Faye. Selon le quotidien sénégalais Le Quotidien, Macky Sall a fait parvenir une correspondance au président Bassirou Diomaye Faye. La lettre a été reçue au Palais de la République le 9 février 2026.

Dans ce courrier, l’ancien chef de l’État informe officiellement son successeur de sa volonté de déposer sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), en remplacement de Antonio Guterres, dont le mandat arrive à terme.

Toujours d’après la même source, Macky Sall précise avoir été « encouragé par certains dirigeants de pays amis ainsi que par des responsables d’organisations internationales ». Il sollicite, par la même occasion, le soutien officiel du Sénégal pour porter cette candidature.