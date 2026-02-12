Sénégal : l’Université Cheikh Anta Diop suspend les amicales étudiantes

Au Sénégal, le conflit entre la communauté estudiantine et les autorités se poursuit. Des heurts récents sur le campus de la capitale ont maintenu la tension entre les deux camps.

Trois cadres étudiants restent en garde à vue au commissariat central de Dakar. Ils sont visés par des soupçons les désignant comme les organisateurs des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours sur le site universitaire de la capitale. Au cours de ces rassemblements, un étudiant a trouvé la mort. Il s’agit d’Abdoulaye Ba, âgé de 20 ans.

Ce matin, le conseil académique de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) a pris une mesure administrative concernant la vie associative sur le campus. L’instance a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des amicales d’étudiants opérant au sein de l’université.