Sénégal : lors d’une violente dispute, un vigile coupe le doigt de son patron

Une violente altercation, qui s’est produite entre un vigile et son patron, a conduit à un drame sanglant. Abdou Sène a coupé le doigt de son employeur, Malick Cissé, prétextant n’avoir pas perçu son salaire, depuis sept mois. L’affaire est pendante devant le tribunal de Mbour, et connaîtra son épilogue, aujourd’hui, mardi 20 septembre 2022.

Abdou Sène est présumé coupable dans une affaire, qui l’oppose à son employeur, le nommé Malick Cissé, apprend-on de la presse sénégalaise. Selon les faits, remontés par des sources judiciaires, lors d’une violente altercation, entre Abdou Sène et Malick Cissé, le premier arrive à couper le doigt du second, à l’aide d’un tesson de bouteille, entraînant une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 30 jours. Dès lors, la victime poursuit son agresseur, pour coups et blessures volontaires.

L’Observateur rapporte que le contentieux, qui a conduit à ce drame, remonte à juillet dernier. Il s’agit, en fait, en croire le journal, d’une affaire de salaire impayé.

Les faits

Selon le média, après avoir réclamé en vain, à Malick Cissé, sept mois de salaire impayé, Abdou Sène se rend dans le poulailler de son patron, dont il avait la garde. Sur place, l’ancien vigile s’empare de la quasi-totalité des poulets et beaucoup d’œufs, qu’il entrepose dans un carton, avant de prendre la clé des champs. En réalité, le malfrat avait profité d’une courte absence du nouveau gardien, pour s’introduire dans le poulailler. Mais, mal lui en pris, car, au moment de son forfait, Abdou Sène a été aperçu par une dame, qui alerte, aussitôt, le propriétaire, qui débarqua sur les lieux.

Après constat, Malick Cissé s’emploie va porter plainte, contre son ancien gardien, Abdou Sène, à la brigade de gendarmerie de Mbour. C’est au moment de se rendre à la brigade que le sieur Abdou Sène croise Malick Cissé, chez l’un de leur ami commun, un certain Cheikh Niang. Là, le vigile réclame ses sept mois d’arrièrés. Le ton monte, les injures fusent, les deux hommes en viennent aux mains.

Au cours de la dispute, Abdou Sène s’empare d’une brique, et l’envoie à Malick Cissé. Le projectile atteint la cible au visage et au pied. L’homme d’affaires se retrouve au sol, et perd connaissance. Le vigile revient à la charge, et, à l’aide d’un tesson de bouteille, coupe un doigt à son adversaire.

Les deux antagonistes étaient face-à-face devant le tribunal de Mbour. Abdou Sène a déclaré que c’est son patron, qui a lancé les hostilités. Faux, rétorque Malick Cissé, qui affirme que le vigile a abandonné son poste, et volé ses poulets et ses œufs. L’affaire connaîtra son épilogue, aujourd’hui, mardi 20 septembre 2022.