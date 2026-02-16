Sénégal : les trois leaders étudiants maintenus en détention par retour de parquet

Au Sénégal, trois cadres d’organisations étudiantes interpellés mercredi 11 février à la suite des affrontements qui ont marqué le campus de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ont été reconduits au commissariat lundi 16 février en soirée.

Ils ont été maintenus en détention à la suite d’un retour de parquet, mesure qui prolonge la garde afin de permettre au ministère public de poursuivre l’examen du dossier avant qu’une décision judiciaire formelle ne soit prise.

Les interpellations initiales faisaient suite aux violences survenues au sein de l’établissement et avaient provoqué une vive inquiétude sur le campus et dans les milieux universitaires.

Le procureur chargé du dossier a par ailleurs décidé d’ouvrir une instruction judiciaire.

Cadre procédural et implications

Le retour de parquet est une étape procédurale par laquelle le ministère public demande que les personnes placées en garde à vue restent sous contrôle policier pendant que l’enquête est approfondie. Cette disposition vise à garantir la continuité des investigations avant qu’un juge ne statue sur d’éventuelles charges.

L’ouverture d’une instruction judiciaire signifie qu’une enquête formelle sera conduite sous l’autorité d’un magistrat instructeur, afin de clarifier les responsabilités et, selon les conclusions de l’enquête, d’envisager des suites pénales ou un classement du dossier.