Sénégal: le procès pour diffamation d’Ousmane Sonko de nouveau reporté

Après plusieurs heures d’audience, le procès pour diffamation intenté par le ministre sénégalais du tourisme Mame Mbaye Niang contre le leader de l’opposition Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars prochain, en audience spéciale.

Ce jeudi, Ousmane Sonko était présent devant le tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des accusations de diffamation portées à son encontre par le ministre Mame Mbaye Niang. Ce dernier l’a accusé de l’avoir diffamé en l’accusant de détournement de fonds.

L’audience, qui s’était déjà tenue une première fois il y a un mois avant d’être reportée, a été le théâtre d’une forte mobilisation de partisans de l’opposant, ainsi que d’une vive tension. La scène où Ousmane Sonko avait été ramené chez lui par des policiers qui avaient brisé la vitre de sa voiture avait été diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Les parties impliquées dans ce procès devront donc patienter jusqu’au 30 mars prochain pour connaître la suite de cette affaire. En attendant, la tension reste palpable au Sénégal, où cette affaire est suivie de près par la population et les observateurs internationaux.

Dans le camps de l’opposition, on dénonce un complot ourdi par le président Macky Sall pour freiner le leader des Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko, dans son élan et sa détermination de se présenter à la prochaine présidentielle. Cependant, le gouvernement dit rester serein et s’engage à maintenir l’ordre public quoi que cela puisse coûter.