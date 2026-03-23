Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko réaffirme ses priorités à Ziguinchor

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko doit retrouver Dakar ce lundi 23 mars, après avoir passé la fin du ramadan en Casamance.

Dans sa ville natale de Ziguinchor, il a profité de la Korité, célébrée le 21 mars, pour adresser ses vœux aux fidèles et à la population locale à l’issue de la prière.

Sur place, le chef du gouvernement a réagi à une annonce récente — faite trois jours plus tôt par Cécile Neven, ministre de l’Énergie de la Région wallonne — qui évoquait une possible révision des soutiens financiers en riposte au durcissement de la loi sénégalaise sur l’homosexualité.

Plutôt que d’attendre une éventuelle suspension des versements, Sonko a indiqué que l’État prendra l’initiative d’écrire aux partenaires pour demander l’arrêt de certains financements, insistant sur l’importance de préserver la souveraineté nationale et de donner aux Sénégalais les moyens de défendre leurs choix.

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Sujets prioritaires évoqués lors du séjour

Sur le terrain judiciaire, il a appelé à ce que les procédures avancent plus vite et que la justice s’applique sans complaisance, sans toutefois désigner de noms appartenant à l’administration précédente. Selon lui, la persistance de dossiers non traités affaiblit la confiance populaire dans le système judiciaire.

Abordant la situation sécuritaire en Casamance, où les forces armées mènent des opérations de destruction de plantations de cannabis, le Premier ministre a déclaré qu’il était disposé à engager des discussions avec les groupes criminels impliqués dans l’exploitation de ces cultures, visant à apaiser la région et à réduire les trafics.

Il a enfin annoncé la réouverture de l’aéroport de Ziguinchor à la fin du mois d’avril, après la finalisation des travaux de rénovation en cours.