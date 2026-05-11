Sénégal : le lutteur Fils de Mbaye Gueye victime d’un accident de moto

Le lutteur de Pikine Fils de Mbaye Gueye a été victime d’un accident de moto dans la soirée du samedi 10 mai 2026, peu après la fin du gala de lutte organisé par le promoteur Pape Sarr à l’Arène nationale de Dakar, selon des informations publiées par Xalima et reprises par Senenews et Senego. Le lutteur a perdu le contrôle de sa moto pour des raisons non précisées et a chuté. Pris en charge immédiatement, il a été évacué vers une structure sanitaire et souffre principalement d’une blessure au genou. Son état est jugé rassurant par les mêmes sources, sans gravité majeure.

L’incident survient à un moment délicat pour le lutteur, qui préparait son prochain duel contre Fils de Lirou, une rencontre attendue avec un fort engouement dans le milieu du lamb sénégalais. La durée de son indisponibilité et les éventuelles conséquences sur la tenue de ce combat n’ont pas été précisées.

Fils de Mbaye Gueye est le fils de Mbaye Guèye, figure historique de la lutte sénégalaise. Il s’est construit une réputation dans la catégorie des jeunes lutteurs de l’Arène nationale, notamment à travers un combat très disputé face à Fils de BM lors d’un gala de novembre 2025. Aucune déclaration officielle de son écurie ni du Comité national de gestion de la lutte (CNG) n’était disponible au moment de la publication de cet article.