Sénégal : le déficit budgétaire atteint 1 387,5 milliards FCFA, soit 6,44% du PIB à fin décembre 2025

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal a publié le rapport d’exécution budgétaire pour le quatrième trimestre 2025, faisant apparaître un déficit de 1 387,5 milliards FCFA à fin décembre, soit 6,44 % du PIB contre une cible annuelle fixée à 7,82 %. Le document détaille les recettes et dépenses du budget général, la charge de la dette, ainsi que le niveau d’exécution des investissements financés sur ressources internes et extérieures.

Les recettes du budget général se sont élevées à 4 477,1 milliards FCFA, représentant 98,8 % de l’objectif de 4 531,1 milliards inscrit dans la deuxième loi de finances rectificative (LFR 2). Elles ont progressé de 471,9 milliards FCFA en glissement annuel (+11,8 %). Les recettes fiscales ont totalisé 4 087,4 milliards FCFA, soit 99,6 % de la cible annuelle de 4 102,3 milliards et une hausse de 394,2 milliards (+10,3 %) par rapport à 2024, portées par la dynamique des impôts directs et indirects. Les recettes non fiscales ont atteint 287,4 milliards FCFA, soit 111,1 % de l’objectif annuel (258,8 milliards) et une progression de 102,8 milliards (+55,7 %). Les dons mobilisés s’élèvent à 102,3 milliards FCFA, dont 8,5 milliards de dons budgétaires et 93,8 milliards de dons en capital, correspondant à 60,2 % de la cible fixée.

Du côté des dépenses, le budget général a été exécuté pour un montant total de 5 864,6 milliards FCFA, soit 93,9 % des prévisions de la LFR 2. Les dépenses ordinaires se sont élevées à 4 392,9 milliards FCFA, réalisant 100,6 % des prévisions et soutenues principalement par les transferts courants (1 456 milliards) et la masse salariale (1 454,1 milliards). Les charges financières liées au service de la dette ont été payées à hauteur de 1 088,1 milliards FCFA.

Exécution des investissements et rythme d’exécution

Les dépenses d’investissement (dépenses en capital) se sont établies à 1 471,8 milliards FCFA à fin décembre 2025, représentant 78,4 % des prévisions inscrites dans la LFR 2. Les investissements financés sur ressources internes ont atteint 559,1 milliards FCFA, comprenant 98,6 milliards de dépenses directement exécutées par l’État et 460,5 milliards de transferts en capital vers d’autres entités publiques.

Les projets financés par des prêts et des dons en capital ont mobilisé 912,7 milliards FCFA, soit 72 % des prévisions. Le niveau d’exécution des différentes rubriques budgétaires illustre la répartition entre consommation courante, service de la dette et investissements, telle que présentée dans le rapport d’exécution budgétaire (RETB).

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