Benin Web TV
LIVE

Sénégal : le DAF du ministère de l’Intérieur victime d’une cyberattaque

En octobre dernier, le site des impôts avait déjà fait l’objet d’une attaque informatique. Cette première intrusion avait été signalée dans les mêmes périodes. Cette fois, la cyberattaque a visé le Département de l’automatisation des fichiers, connu sous l’acronyme DAF. L’incident touche un service dont la vocation est la gestion automatisée de fichiers administratifs.

Le · MàJ le
Actus
209vues
Sénégal : le DAF du ministère de l’Intérieur victime d’une cyberattaque
Publicité
1 min de lecture
Google News

En octobre dernier, le site des impôts avait déjà fait l’objet d’une attaque informatique. Cette première intrusion avait été signalée dans les mêmes périodes. Cette fois, la cyberattaque a visé le Département de l’automatisation des fichiers, connu sous l’acronyme DAF. L’incident touche un service dont la vocation est la gestion automatisée de fichiers administratifs.

Le DAF dépend administrativement du ministère de l’Intérieur. Son positionnement au sein de l’appareil de l’État en fait une structure sensible. Parmi ses missions figure, notamment, la délivrance des cartes nationales d’identité. Ce rôle figure parmi les fonctions citées pour caractériser cet organisme.

Publicité

Articles liés

Suisse : Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente à BormioSénégal : «Personne ne parle wolof» : l’avocat des supporters sénégalais détenus à Rabat s’exprimeLibye : le cerveau de l’attaque du consulat américain de Benghazi extradé vers les États-UnisÉtats-Unis : le rapprochement Jeff Bezos-Donald Trump affecte le Washington Post
Merci pour votre lecture — publicité