Sénégal : le calme revient dans les universités de Dakar et Saint‑Louis, les restos U restent fermés

Des tensions persistantes entourent la question des bourses étudiantes au Sénégal. Les établissements universitaires de Dakar, Saint-Louis et Thiès ont fermé leurs restaurants universitaires à la suite de journées de distribution gratuite réclamées par la communauté étudiante.

Les fermetures interviennent après que des étudiants ont exigé des repas gratuits, provoquant des perturbations dans le fonctionnement des cantines des trois villes concernées.

Vendredi, des affrontements violents ont opposé des forces de l’ordre et des étudiants sur les campus de Dakar et de Saint‑Louis. Les heurts ont marqué une escalade dans le conflit autour de l’accès aux bourses et aux services associés.

Le calme est revenu samedi, selon les informations relayées. Malgré cette accalmie, des dizaines de milliers d’étudiants se retrouvent désormais confrontés à la nécessité de s’organiser pour assurer leur alimentation.

