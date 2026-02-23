Sénégal : la répression de l’homosexualité s’intensifie, une vingtaine de personnes arrêtées depuis une semaine

Au Sénégal, les opérations visant les personnes perçues comme homosexuelles se sont intensifiées ces quinze derniers jours. Partout dans le pays, des arrestations se succèdent, parfois relayées et mises en scène sur les plateformes numériques.

Le dossier le plus récent concerne Saliou Mbaye, influenceur actif sur TikTok sous le nom de Zale. Les autorités indiquent qu’il a été interpellé vendredi 20 février à la traversée frontalière entre le Sénégal et la Gambie alors qu’il tentait de quitter le territoire.

En parallèle à ces opérations policières, le gouvernement a soumis en Conseil des ministres un projet de loi visant à accentuer la répression déjà en place. Le texte, selon les annonces officielles, entend durcir les sanctions applicables.

Ce double mouvement — multiplication des arrestations et démarche législative — alimente une atmosphère d’appréhension au sein des communautés concernées et chez les observateurs, d’autant que les réseaux sociaux servent parfois d’écrans pour exposer les personnes arrêtées.

Contrôles aux frontières et ramifications politiques

Les faits rapportés autour de l’arrestation de Mbaye illustrent la manière dont les autorités surveillent désormais les déplacements transfrontaliers dans certains cas. Les images et publications partagées en ligne jouent un rôle croissant dans la diffusion de ces interpellations, amplifiant leur visibilité.

Le projet de loi évoqué par l’exécutif promet d’aggraver le cadre répressif existant, sans que les détails complets du texte aient été rendus publics dans les communiqués officiels consultés. Cette initiative intervient au moment où la répression déjà observée soulève des questions sur le respect des libertés individuelles.

