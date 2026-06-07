Espagne : Florentino Pérez réélu président du Real Madrid jusqu’en 2030

Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid jusqu’en 2030, au terme du premier scrutin réellement disputé au club depuis vingt ans. Face à Enrique Riquelme, l’homme fort de la Maison Blanche conserve la main dans un contexte sportif tendu, marqué par une saison sans titre et la promesse d’un possible retour de José Mourinho sur le banc.

Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid dimanche 7 juin 2026 pour un mandat de quatre ans courant jusqu’en 2030, à l’issue du premier scrutin présidentiel contesté au club depuis vingt ans. L’homme d’affaires de 79 ans, président depuis 2000 avec une interruption entre 2006 et 2009, a recueilli environ 65 % des voix selon les sondages à la sortie des urnes publiés par le site spécialisé Managing Madrid. Son adversaire, l’entrepreneur Enrique Riquelme, fondateur du groupe d’énergies renouvelables COX Energy, avait annoncé sa candidature le 21 mai.

Le scrutin, organisé au Pavillon de basket-ball de la Cité sportive du Real Madrid de 9h à 20h, était le premier à opposer deux candidats depuis l’élection de 2006 remportée par Ramón Calderón face à Pérez lui-même. Depuis le retour de ce dernier à la présidence en 2009, les élections de 2013, 2017, 2021 et janvier 2025 s’étaient conclues sans adversaire déclaré. Les statuts du club exigent des candidats une ancienneté de vingt ans comme socio et une garantie bancaire équivalente à 15 % du budget annuel, soit environ 187 millions d’euros pour le cycle actuel.

La campagne s’était déroulée dans un contexte sportif difficile pour le club, qui a terminé la saison 2025-2026 sans titre, une première depuis plusieurs années. Pérez avait promis le retour de José Mourinho comme entraîneur en cas de victoire, une annonce confirmée par Benfica qui a publié un communiqué précisant que la clause de rupture du contrat de l’entraîneur portugais s’élèverait à 15 millions d’euros. Riquelme proposait de son côté un projet centré sur le renforcement de l’identité espagnole du club et avait évoqué Jürgen Klopp comme entraîneur cible.

Le résultat officiel devait être proclamé dans la soirée par le bureau électoral du club. La confirmation du retour de Mourinho, conditionné à la victoire de Pérez, était attendue dans les heures ou jours suivants.