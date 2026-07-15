Le Tchad supprimera les visas pour les Africains à partir de 2027

Le Tchad ouvrira ses frontières aux ressortissants des pays africains sans obligation de visa à compter du 1er janvier 2027. L’annonce a été faite par le président Mahamat Idriss Déby Itno lors de l’ouverture du Forum africain de l’eau à N’Djamena ce mercredi.

Le Tchad a décidé de supprimer les visas d’entrée pour tous les ressortissants africains à partir du 1er janvier 2027. L’annonce a été faite mercredi par le président Mahamat Idriss Déby Itno à l’ouverture du Forum africain de l’eau, organisé à N’Djamena en partenariat avec la Banque mondiale.

« Le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l’humanité, ouvre ses frontières et supprime les visas d’entrée pour tous les Africains, dès le 1er janvier 2027 », a déclaré le chef de l’État.

Avec cette mesure, le Tchad rejoint un mouvement encore limité, mais qui prend de l’ampleur ces derniers mois. Le Togo a déjà supprimé l’obligation de visa pour les Africains depuis le 18 mai 2026, tandis que la République du Congo a pris un engagement similaire fin mai, avec la même échéance du 1er janvier 2027. D’autres pays, comme le Rwanda, le Bénin, la Gambie, les Seychelles, le Ghana ou le Kenya, appliquent également depuis plusieurs années des politiques d’ouverture comparables envers les ressortissants africains.

Cette réforme s’inscrit dans les efforts visant à faciliter la libre circulation des personnes en Afrique. Elle est en phase avec les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui encouragent une plus grande intégration économique et une mobilité renforcée entre les États membres.