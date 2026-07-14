CRIET: un ancien responsable de police condamné à cinq ans de prison pour avoir libéré un présumé violeur

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, plus connue sous le nom de CRIET, a rendu son verdict dans une affaire impliquant un ancien responsable de la Police républicaine.

L’ex-deuxième adjoint au commissaire du commissariat de Tokplégbé a été condamné à cinq ans de prison ferme pour avoir remis en liberté un homme poursuivi pour viol.

Selon les éléments examinés par la juridiction, le suspect était placé en garde à vue et devait être présenté au procureur de la République. Mais avant cette présentation, l’officier de police aurait pris l’initiative de le libérer, en dehors de toute procédure légale.

Ces faits ont conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire devant la CRIET, qui était appelée à déterminer les responsabilités dans cette affaire.

À l’issue du procès, les juges ont déclaré l’ancien responsable de police coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’ont condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement ferme.

À travers cette décision, la CRIET rappelle que les agents chargés de faire respecter la loi sont eux-mêmes soumis à son autorité. La justice béninoise entend ainsi sanctionner tout manquement susceptible de compromettre le bon fonctionnement de la chaîne pénale et la confiance des citoyens dans les institutions.

Cette condamnation s’inscrit dans une volonté affichée de lutter contre les dérives au sein des services publics et de renforcer l’exigence de responsabilité des dépositaires de l’autorité de l’État.