Sénégal: la coalition de l’opposition dénonce « un placement en résidence surveillée » de Ousmane Sonko

Dans un communiqué ce vendredi, la Coalition Yewwi Askan Wi a dénoncé une persécution de Ousmane Sonko par le gouvernement sénégalais et lancé un appel pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Sénégal.

« Macky Sall poursuit son sport favori: persécuter Ousmane Sonko », a dénoncé la coalition de l’opposition Yewwi Askann Wi qui rappelle que des gendarmes s’en sont pris physiquement à Ousmane Sonko le jeudi 16 février 2023, en brisant sur les vitres de ses portières pour l’extirper manu militari et l’introduire contre son gré dans une fourgonnette, pour le conduire de force chez lui.

Depuis lors, a poursuivi la coalition, le dispositif de sécurité est renforcé aux alentours de son domicile, les visites suspendues, ses déplacements interdits et ses activités entravées. Pour la coalition, cela « n’est plus ni moins qu’un placement en résidence surveillée ».

La Coalition Yewwi Askan Wi dit s’indigner de « cette énième violation des droits de Ousmane Sonko et prendre à témoin l’opinion nationale et internationale des dérives scandaleuses de Macky Sall qui installe notre pays dans un totalitarisme intégral ». Elle a également interpellé les organisations des droits de homme et appellé tous les sénégalais épris de paix et de démocratie à prendre leurs responsabilités afin de sauver le Sénégal.