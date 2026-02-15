Sénégal : Franc bat Tapha Tine dans un combat éclair

Ce dimanche, à l’Arène nationale, le lutteur Franc a pris le dessus sur Tapha Tine au terme d’un affrontement de courte durée.

La rencontre, rapidement conclue, a vu Franc dominer son adversaire, mettant fin au combat de façon expéditive.

Avec ce succès, Franc porte son palmarès à seize victoires pour autant de combats disputés dans sa carrière.

