Sénégal : Franc bat Tapha Tine dans un combat éclair
Ce dimanche, à l’Arène nationale, le lutteur Franc a pris le dessus sur Tapha Tine au terme d’un affrontement de courte durée.
La rencontre, rapidement conclue, a vu Franc dominer son adversaire, mettant fin au combat de façon expéditive.
Avec ce succès, Franc porte son palmarès à seize victoires pour autant de combats disputés dans sa carrière.
Considéré comme un phénomène en pleine progression dans la discipline, il s’impose désormais comme un prétendant majeur au titre de « roi des arènes » pour les prochaines années.
