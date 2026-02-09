Sénégal : douze personnes arrêtées pour homosexualité présumée

Au Sénégal, une affaire portant sur des questions d’homosexualité et des allégations de transmission volontaire du VIH attire une forte attention des médias et des services judiciaires. Le dossier suscite un intérêt marqué au sein de l’opinion publique et des instances en charge de l’enquête.

La gendarmerie a procédé à l’arrestation de douze hommes dans le cadre de cette affaire. Parmi les personnes interpellées figurent deux individus connus du grand public, indiquent les éléments transmis sur l’affaire.

Les suspects sont visés par plusieurs chefs d’accusation. L’un des griefs porté à leur encontre est celui d’« actes contre nature », qualification qui constitue une infraction pénale dans le pays.

Suite judiciaire

Après leur placement en garde à vue par les forces de l’ordre, les douze hommes ont été remis aux autorités judiciaires pour la suite de la procédure. Les différentes mises en examen découlent des infractions évoquées lors des arrestations.

Les deux personnalités publiques citées parmi les interpellés font partie du groupe présenté devant la justice. Aucune autre précision sur leur identité n’est fournie dans les éléments communiqués.

Les accusations incluent, en outre, les faits liés à la transmission volontaire du VIH, qui figurent parmi les motifs du dossier examiné par les magistrats. Les procédures engagées relèvent du champ pénal conformément aux qualifications évoquées.

