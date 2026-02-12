Sénégal: des étudiants annoncent une plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko

Cette démarche intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le campus universitaire. Le Collectif des amicales de l’UCAD a indiqué dans un communiqué qu’il entend déposer une plainte pour diffamation contre Ousmane Sonko, affirmant que certaines de ses déclarations lors d’une tournée politique récente ont porté atteinte à l’honneur de la communauté estudiantine.

Les membres du collectif estiment que ces propos comportent des allégations « graves et infondées » et souhaitent que le chef du gouvernement soit entendu devant la justice sur ces faits.



Ce développement s’inscrit dans un contexte social déjà agité autour de l’université, où des tensions étudiantes ont récemment été mises en lumière dans le cadre de mouvements de protestation et de revendications sur les conditions universitaires et financières.



Aucune procédure judiciaire n’a encore été officiellement engagée au moment de la publication, mais l’annonce de cette plainte reflète une montée de la pression sur la figure du Premier ministre, qui cumule des responsabilités politiques et gouvernementales dans un climat social tendu.