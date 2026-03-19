Sénégal : CAN 2025 — la Fédération sénégalaise usera de tous les moyens possibles pour faire valoir ses droits

La Confédération africaine de football a retiré au Sénégal son sacre de la CAN 2025 pour attribuer le trophée au Maroc, déclenchant une vive réaction à Dakar. Ce jeudi 19 mars 2026, Abdoulaye Faye, président de la Fédération sénégalaise de football, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que la fédération saisirait le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne pour contester cette décision.

Lors d’une résolution prise par son comité exécutif, la FSF a mandaté des conseils juridiques afin de déposer un recours en annulation de la décision de la CAF, qu’elle juge profondément injuste. Le Comité olympique sénégalais a par ailleurs proposé son concours pour épauler la fédération dans cette procédure.

La direction du football sénégalais assure qu’elle mettra en œuvre « tous les moyens juridiques » pour faire valoir ses droits et rétablir ce qu’elle considère comme l’équité sportive. Le comité exécutif a formellement rejeté la sentence disciplinaire de la CAF, la qualifiant d’arbitraire, et défend l’idée que le titre acquis sur le terrain revient légitimement au Sénégal.

Abdoulaye Faye a également évoqué la situation des supporters sénégalais toujours retenus au Maroc, affirmant que la FSF œuvrera pour obtenir leur libération « dans les meilleurs délais ». Le président a par ailleurs qualifié la décision de la CAF d’« incompréhensible » et de « sans précédent ».

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Un recours juridique et une offensive diplomatique

Le président de la fédération est revenu sur les difficultés rencontrées par la sélection dans les jours précédant la finale, pointant du doigt des désorganisations et des conditions de préparation inadaptées — notamment des problèmes d’hébergement et l’obligation de s’entraîner près de l’équipe adverse — qui, selon lui, ont privé l’équipe de conditions de compétition équitables.