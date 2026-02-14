Sénégal : Bolon Sylla, jeune migrant sénégalais, lance Talent Kaché, sa «Star academy»

Les soirées « Open Mic » servent de repère pour repérer de nouveaux talents du rap et du R’n’B en France. À l’origine de « Talent Kaché », initiative dédiée à révéler des débutants, se trouve Bolon Sylla, un jeune Sénégalais résidant en France.

Le format rappelle visuellement les battles de rap : présence d’un DJ, éclairage sobre et tenues à capuche. Contrairement à une compétition, ces séances proposent une restitution des prestations. La troisième saison a mis en lumière huit artistes sélectionnés, dans le cadre d’un projet lancé initialement sur les réseaux sociaux.

Parmi les participants de la saison figurent Uzibinski et Realness, deux artistes qui expliquent s’être rencontrés via Instagram puis avoir été intégrés au projet. À l’instar des autres lauréats, ils ont bénéficié de l’enregistrement d’un clip puis d’une prestation scénique au Doc, lieu culturel situé dans le 19e arrondissement de Paris.

Motivations personnelles derrière le projet

Talent Kaché en est à sa troisième édition. Bolon Sylla, arrivé en France en 2018, relate avoir traversé des périodes difficiles en tant que jeune migrant avant de recevoir aide et assistance. Il indique que son expérience personnelle l’a conduit à vouloir soutenir d’autres artistes émergents.

La soirée de restitution se présente comme un tremplin pour des interprètes souvent éloignés des médias traditionnels. Elise Allasia, qui commence à se faire connaître, a publié plusieurs singles sur les plateformes et prépare un EP. Elle multiplie les scènes et les premières parties, citant des collaborations avec Kimberose, Cerrone et Michel Fugain et annonçant une première partie prévue fin février avec Ben l’Oncle Soul.

Pour Jiaceka, ce type d’événement permet de développer un réseau à Paris : rencontres avec des organisateurs, échanges entre artistes, apprentissage mutuel et visibilité auprès de nouveaux publics.

