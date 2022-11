Sénégal: Aliou Cissé remercie le « sauveur » Edouard Mendy après la victoire face au Qatar

Auteur de plusieurs parades lors de la précieuse victoire du Sénégal face au Qatar (3-1) ce vendredi en Coupe du monde, Edouard Mendy a reçu les félicitations de son sélectionneur Aliou Cissé.

Le Sénégal reste en vie à la Coupe du monde 2022. Les Lions de la Téranga se sont imposés face au Qatar (3-1) ce vendredi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. Plus réalistes, les champions d’Afrique en titre ont obtenu les trois précieux points de cette rencontre sur des buts de Dia (41è), Diedhiou (48è) et Bemba Dieng (84è).

Une victoire méritée des Sénégalais, la première pour l’Afrique dans cette compétition. Après la rencontre, Aliou Cissé a réagi a ce visage affiché par les siens qui se relancent dans ce groupe A. Et le technicien sénégalais a félicité son gardien de but, Edouard Mendy, auteur d’un grand match.

« Je suis vraiment satisfait des garçons. Je remercie Mendy qui nous a maintenus dans le match. Mais le but qu’on prend, on aurait pu l’éviter. Les grandes équipes et grands joueurs savent se remobiliser. L’Equateur c’est un autre adversaire, il faut surtout récupérer et mettre les ingrédients devant », a-t-il déclaré.

Critiqué ces derniers jours après sa prestation face aux Pays-Bas, Mendy a aujourd’hui sauvé le Sénégal avec deux parades exceptionnelles. Et le portier de Chelsea va encore devoir se surpasser mardi prochain, lors de la dernière journée face à l’Equateur. Un choc contre la Tri avec comme objectif la qualification pour les huitièmes de finale.