Sénégal – Affaire Viol et menaces de mort: Ousmane Sonko auditionné

Sous contrôle judiciaire depuis plusieurs mois, le maire de Zinguinchor, Ousmane Sonko, a été convoqué par le juge pour être auditionné dans l’affaire portant viol et menaces de mort, dont l’accusatrice est une masseuse professionnelle, Adjir Sarr. L’audition du président des Pastef Les Patriotes, s’est déroulée sous haute surveillance ce jeudi, selon la presse locale.

L’affaire de viol et de menaces de mort pendante contre l’opposant sénégalais Ousmane Sonko est relancée. Convoqué par le juge d’instruction Oumar Maham Diallo, le mis en cause a été entendu ce jeudi 3 novembre 2022. C’est la toute première audition sur le fond, pour Ousmane Sonko, près de deux ans après que Adji Sarr, une masseuse professionnelle qui l’accuse de viol et de menaces de mort, a porté plainte contre lui, le 2 février 2021.

La première convocation de l’opposant avait tourné court, au mois de mars 2021 : arrêté alors qu’il se rendait au tribunal, Ousmane Sonko avait été accusé de « troubles à l’ordre public » et placé en garde à vue. Son incarcération avait entraîné plusieurs jours de violences et fait au moins 14 victimes.

Une audition sous haute surveillance

Ce jeudi, alors qu’il devrait se rendre devant le juge, les accès au tribunal sont filtrés et les blindés de la gendarmerie sont déployés à Dakar près des lieux stratégiques et notamment aux abords du domicile d’Ousmane Sonko, dans le quartier Cité Keur Gorgui. « Tout était surveillé de près », a confié une source sur place. Pour l’heure, rien n’est filtré de l’audition d’Ousmane Sonko qui a toutefois déclaré que la séance s’est bien déroulée.

« Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée », a déclaré M. Sonko. « Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité… », a-t-il déploré. Mais selon un communiqué du procureur de Dakar, dont BENIN WEB TV a pris connaissance, les six gardes de M. Sonko, ont été arrêtés par des éléments de la section de recherches de Colobane en raison d’une plainte qui avait été déposée contre eux, suite aux événements qui ont eu lieu dernièrement à Tchiky.

Selon nos sources, Ousmane Sonko exige la libération des éléments de sa sécurité avant de quitter le tribunal. Une conférence de presse du leader de l’opposition est aussi annoncée pour ce vendredi 4 novembre.