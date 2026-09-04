Sénégal : accord de 2,2 milliards de dollars avec le FMI sous pression de Pastef

Le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord technique majeur portant sur un vaste programme de financement d’environ 2,2 milliards de dollars sur trois ans. Cet appui financier stratégique a pour objectif d’accompagner les réformes structurelles de l’État et de consolider le cadre macroéconomique national.

L’annonce de cette entente suscite néanmoins une vigilance accrue au sein du champ politique dakarois. Le Pastef-Les Patriotes, formation politique fondée par Ousmane Sonko, exige une transparence totale sur le contenu des négociations avec l’institution financière internationale ainsi que sur la stratégie globale de traitement de la dette extérieure du pays.

Portant cette revendication à l’Assemblée nationale, le député de Pastef Ayib Daffé a vigoureusement réclamé que les citoyens sénégalais ne fassent pas les frais de la restructuration financière. L’élu insiste pour que le fardeau des ajustements ne se traduise ni par une hausse générale des taxes, ni par une compression brutale des dépenses sociales indispensables à la population.

En réponse aux préoccupations exprimées, l’administration financière sénégalaise a tenu à clarifier les priorités de la politique budgétaire. Le secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, Aliou Ndiaye, affirme ainsi que ce nouvel accord permettra de dégager des marges budgétaires salvatrices pour sécuriser durablement les filets sociaux existants et garantir le paiement régulier des bourses étudiantes.

Le service de la dette extérieure maintenu

Dans le même temps, les autorités de l’État sénégalais ont solennellement réaffirmé qu’elles honoreraient l’intégralité de leurs engagements contractuels en matière de remboursement de la dette publique. Cette volonté de préserver la signature souveraine se matérialisera très prochainement à travers le versement d’une échéance critique de 34 millions de dollars prévue le 13 septembre sur un eurobond.