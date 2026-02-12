Sénégal : 630 millions d’euros mobilisés par l’ITFC en 2026 pour sécuriser les approvisionnements

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a signé avec l’État du Sénégal le plan de financement annuel pour 2026 visant à mobiliser 630 millions d’euros — soit 413,25 milliards de FCFA — pour soutenir les importations et exportations de produits stratégiques. L’accord a été paraphé le 11 février par le directeur général de l’ITFC, Adeeb Yousuf Al‑Aama, et le ministre sénégalais de l’Économie, de la Planification et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, selon un communiqué diffusé par l’institution.

Inscrit dans le cadre d’un accord‑cadre quinquennal de 2 milliards d’euros conclu en mai 2025, ce plan annuel cible en priorité le financement des chaînes d’approvisionnement liées aux produits pétroliers et à la filière arachidière. Les crédits doivent permettre de sécuriser les approvisionnements en hydrocarbures, d’accompagner les exportations d’arachide — secteur historique de l’économie nationale — et de réduire la vulnérabilité aux fluctuations internationales des prix de l’énergie et des matières premières.

Le dispositif s’appuie sur des instruments de financement conformes à la charia proposés par l’ITFC, destinés à faciliter les échanges commerciaux tout en apportant des liquidités aux opérateurs impliqués dans les importations stratégiques. Selon l’ITFC, l’objectif est d’atténuer les contraintes de trésorerie qui pèsent sur les importateurs de produits essentiels et de soutenir la continuité des exportations sénégalaises.

Modalités financières et secteurs ciblés

Le montant de 630 millions d’euros alloué pour 2026 s’inscrit dans la trajectoire financière arrêtée par l’accord‑cadre 2025‑2030 de 2 milliards d’euros, qui définit les priorités de soutien au commerce extérieur du Sénégal. Les ressources mobilisées doivent intervenir sous forme de lignes de crédit et d’autres facilités destinées à financer l’achat de marchandises essentielles, à garantir les opérations d’exportation et à favoriser la fluidité des paiements internationaux.

Outre les produits pétroliers et l’arachide, le plan mentionne le renforcement des chaînes logistiques et la sécurisation des approvisionnements en matières premières stratégiques, facteurs jugés nécessaires pour stabiliser les marchés intérieurs et préserver la balance commerciale. Les autorités sénégalaises et l’ITFC ont mis l’accent sur la complémentarité entre financement du commerce et politiques de développement sectoriel, sans détailler publiquement la ventilation précise des crédits par filière.

Depuis 2008, l’ITFC a approuvé un volume cumulé de 2,8 milliards de dollars en faveur du Sénégal, selon les données fournies par l’institution, soulignant la continuité des relations financières entre le pays et la Banque islamique de développement