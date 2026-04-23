Sénégal : 500,9 milliards FCFA décaissés en 2025 pour apurer des arriérés extérieurs et internes

Le gouvernement du Sénégal a mobilisé une enveloppe globale de 500,9 milliards FCFA pour apurer une part significative des arriérés budgétaires de l’exercice 2025, visant la régularisation de paiements liés tant aux financements extérieurs qu’aux ressources internes et la restauration de la crédibilité des comptes publics.

À la clôture de décembre 2025, les liquidations sur financements extérieurs s’élèvent à 260,5 milliards FCFA. Cette somme se décompose en 246,1 milliards FCFA réglés au titre de prêts dédiés à des projets et 14,4 milliards FCFA correspondant à des dons. Ces mouvements traduisent la priorité accordée au règlement des engagements contractés auprès des bailleurs internationaux.

Sur le volet des arriérés imputables aux ressources internes, 227,9 milliards FCFA ont été payés à fin décembre 2025, soit 90,7% de l’enveloppe prévue de 251,4 milliards FCFA. Un reliquat de 23,5 milliards FCFA demeure à solder à la même date, laissant subsister des créances non encore traitées au titre de l’exercice.

Répartition sectorielle et situation du Fonds national de retraite

L’analyse sectorielle des paiements met en évidence des écarts de niveau d’exécution. Le secteur de l’énergie présente un apurement quasi achevé : 145,6 milliards FCFA ont été ordonnancés sur une enveloppe de 146,0 milliards, soit un taux d’exécution de 99,7%. En revanche, le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) reste partiellement réglé, avec 82,2 milliards FCFA versés sur 105,0 milliards prévus, correspondant à un taux de réalisation de 78,3%. Le gouvernement explique ce retard par l’incomplétude de certains dossiers soumis au comité ad hoc chargé de la validation des dossiers d’arriérés.

Parallèlement, les comptes du Fonds national de retraite (FNR) présentent une dynamique de recettes et de dépenses détaillée pour l’exercice. Les recettes du régime de base ont atteint 159,8 milliards FCFA, tandis que le régime complémentaire a généré 25,9 milliards FCFA, portant le total à 185,7 milliards FCFA. Ce niveau de recettes enregistre une progression de 8,7 milliards FCFA par rapport à la même période de l’année précédente, liée à l’augmentation de 10 243 cotisants.

Les dépenses du FNR ont été exécutées pour un montant de 146,8 milliards FCFA à fin décembre 2025, soit 87,8% des prévisions inscrites dans la loi de finances rectificative n°2 de 2025. Elles affichent une hausse de 5,4 milliards FCFA par rapport à fin décembre 2024, portée principalement par l’accroissement du nombre de pensionnés de 1 357 individus. Au total, l’exécution budgétaire du FNR fait ressortir un solde excédentaire de 38,9 milliards FCFA à fin décembre 2025, soit une amélioration de 3,3 milliards FCFA par rapport à la situation à fin décembre 2024.