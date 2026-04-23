Nigeria : Abuja allège les dettes pour éviter un crash du trafic

Le 23 avril 2026, le gouvernement nigérian a annoncé des mesures d’urgence destinées à préserver le trafic intérieur en allégeant une partie des dettes des compagnies aériennes locales et en révisant certains prélèvements, une décision prise alors que la flambée du carburant pèse lourdement sur leurs coûts opérationnels.

Face à une détérioration financière rappelée depuis plusieurs mois par des opérateurs nationaux, Abuja précise qu’il s’agit d’un soutien ciblé visant à éviter une interruption des liaisons intérieures. Les autorités évoquent un assouplissement des arriérés dus aux agences publiques du secteur et l’examen de taxes et redevances pouvant être recalibrées pour soulager la trésorerie des transporteurs.

Les compagnies aériennes domestiques occupent une place stratégique dans un pays aux distances considérables entre centres urbains et où le réseau routier n’offre pas toujours une alternative fiable pour les déplacements rapides et les affaires. Toute réduction sensible de l’offre de vols menacerait la mobilité nationale et les échanges entre régions.

Mesures annoncées et enjeux opérationnels

Selon les communiqués officiels, l’allègement annoncé concerne principalement les dettes accumulées auprès d’organismes de régulation et d’autres agences publiques liées au transport aérien. Le gouvernement a indiqué vouloir procéder par remises partielles et plans d’étalement, sans pour autant détailler l’assiette exacte des montants concernés ni la durée des facilités accordées.

Les transporteurs, pour leur part, pointent du doigt la hausse du kérosène comme facteur déterminant de la crise. Le carburant représente le poste de coût majeur pour les compagnies ; plusieurs d’entre elles ont déclaré devoir s’endetter davantage pour assurer l’achat de stocks, au prix d’une pression accrue sur leurs bilans et leur capacité à maintenir les fréquences actuelles.

Outre l’allègement des dettes, le gouvernement annonce la création d’un comité chargé d’examiner la structure fiscale appliquée aux vols nationaux. Ce groupe doit évaluer l’impact des redevances et taxes perçues par diverses institutions et proposer des ajustements visant à réduire la charge fiscale pesant sur les opérateurs.

Des discussions sont également prévues avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en carburant afin d’identifier des solutions susceptibles de contenir l’évolution des prix et d’améliorer l’accès au kérosène pour les transporteurs domestiques

À lire aussi : Nigeria : Chariot Resources annonce la découverte de gisements riches en lithium

À lire aussi : Sénégal : vers une décélération de la croissance économique à 2,5% en 2026