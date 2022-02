Sénégal: 4 soldats tués et 7 autres pris en otages par des rebelles de la Casamance

Le bilan de l’affrontement qui a eu lieu le 24 janvier en Gambie, entre l’armée sénégalaise et les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MDFC) passe à 4 soldats tués et 7 autres pris en otage, selon une source sécuritaire.

Lundi 24 janvier, l’armée sénégalaise a annoncé la mort de deux de ses soldats, un sous-officier et un militaire du rang, dans des affrontements avec des rebelles présumés dans l’ouest de la Gambie, pays partiellement enclavé dans le Sénégal et qui abrite des rebelles du MFDC.

Ce mardi, on apprend par des sources sécuritaires, que l’affrontement a fait plus de deux morts. «Il n’y a plus de portés disparus», affirme l’armée en expliquant que sept militaires sont «détenus en otages par le MFDC, tous vivants et bien portants». Les soldats tués faisaient partie du contingent de la Mission ouest-africaine en Gambie (Ecomig).

Ces affrontements avec les rebelles sont survenus « dans le cadre d’une action de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites, notamment contre l’exploitation criminelle du bois sur la frange frontalière avec la Gambie».