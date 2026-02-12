Semaine de la Défense Pénale : les avocats ivoiriens en guerre contre la criminalité transfrontalière

Autour de la lutte contre la criminalité transfrontalière, les avocats de Côte d’Ivoire se sont réunis pour la Semaine de la Défense Pénale, qui se tient du 11 au 13 février. Lors de l’ouverture de la deuxième édition, le Bâtonnier Florence Loan Messan a estimé que le sujet ne relève pas d’une simple abstraction juridique mais constitue une préoccupation sociale importante.

Autour de la lutte contre la criminalité transfrontalière, les avocats de Côte d’Ivoire se sont réunis pour la Semaine de la Défense Pénale, qui se tient du 11 au 13 février. Lors de l’ouverture de la deuxième édition, le Bâtonnier Florence Loan Messan a estimé que le sujet ne relève pas d’une simple abstraction juridique mais constitue une préoccupation sociale importante.

Elle a insisté sur le caractère sans frontières de ces infractions, expliquant qu’elles circulent via des réseaux financiers internationaux, des outils numériques et des mécanismes économiques souvent peu visibles. Selon elle, des infractions comme le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la cybercriminalité ou les trafics organisés exigent aujourd’hui des praticiens du droit pénal une appréhension bien plus large que celle requise par le contentieux traditionnel.

Face à ces enjeux, Me Florence Loan Messan a appelé les avocats spécialisés en pénal à se professionnaliser davantage, à adopter des postures de technicien et de stratège, et à maintenir une formation continue. Elle a recommandé une meilleure structuration, le partage d’expériences et la mise en commun des savoirs, rappelant que l’unité de la profession renforce sa crédibilité et favorise la confiance des justiciables. Elle a également rendu hommage au Procureur Général de la Cour de Cassation, Ali Yeo, ainsi qu’à Madame Abanet, présidente du Pôle Pénal Économique et Financier.

Interventions et suites de la rencontre

En tant que parrain de cette deuxième édition, le Procureur Général Ali Yeo a rappelé que la criminalité transnationale organisée n’est pas un phénomène entièrement nouveau, précisant que l’histoire montre que les infractions ont souvent cherché à franchir les frontières et à échapper aux juridictions en exploitant les failles des systèmes.

Il a toutefois souligné que l’ampleur, la rapidité et la sophistication de ces délits se sont accrues, citant la mondialisation des échanges, la révolution numérique et la financiarisation de l’économie comme facteurs ayant offert aux organisations criminelles des moyens sans précédent.

Pour faire face à ces évolutions, Ali Yeo a préconisé un renforcement de la coopération judiciaire internationale, qualifiée d’indispensable, parfois complexe et toujours délicate. Plusieurs panels ont ensuite animé la Semaine de la Défense Pénale, au cours desquels le Colonel Adou, du Pôle Pénal Économique et Financier, et le Procureur Anghui ont mis en lumière certaines techniques actuellement employées par les criminels transfrontaliers.