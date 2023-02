Séismes en Turquie et Syrie : plus de 5 000 morts, le froid ralentit la recherche de survivants

Le bilan des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dépasse désormais 5 000 morts. La course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des décombres.

Un séisme de magnitude 7,8 suivi de répliques a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine ce lundi, faisant plus de 5000 morts et des milliers de blessés, selon un bilan encore provisoire. Le président turc a décrété un deuil national de sept jours.

Un bilan qui s’alourdit d’heure en heure

Selon le dernier bilan officiel, vingt-quatre heures après la première des trois secousses, d’une magnitude de 7,8, plus de 5 000 personnes ont trouvé la mort dont 3 419 en Turquie selon l’organisme public de gestion des catastrophes (Afad) et plus de 1 602 en Syrie. Plus de 20 500 personnes ont été blessées rien qu’en Turquie, 3 548 côté syrien.

Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par les séismes qui ont secoué le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, a indiqué l’OMS, promettant son soutien sur le long terme après l’envoi d’aide d’urgence. « Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables », a déclaré une responsable de l’Organisation mondiale de la santé Adelheid Marschang.

Plus de 20.000 blessés et 6000 bâtiments effondrés en Turquie

Le vice-président turc Fuat Oktay a annoncé de nouveaux bilans ce mardi. En plus des 3419 recensées mortes en Turquie, il a déclaré que 20.534 personnes ont été blessées et que près de 600 bâtiments se sont effondrées. Au cours des dernières heures, près de 13.000 secouristes, dont de nombreux volontaires, ont quitté Istanbul pour se rendre dans les zones sinistrés. Ils rendent notamment dans la province de Hatay, particulièrement touchée par les séismes.

⏰06.00 itibarıyla #İstanbul’umuzdan;



✅ 7️⃣3️⃣ uçak ile

✅ 1️⃣2️⃣.7️⃣5️⃣2️⃣ personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz,



başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgesine sevk edildi.



Hakkınız ödenmez,minnettarız. pic.twitter.com/hlVNnS09u9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023