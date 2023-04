Séisme de magnitude 6,2 frappe l’est des Philippines

- Publicité-

Les Philippines ont été secouées par un séisme de magnitude 6,2 sur l’échelle de Richter mardi soir. L’épicentre du tremblement de terre était situé à environ 120 kilomètres de l’île de Catanduanes, au large de Luzon, la plus grande île du pays.

L’Institut américain de géophysique USGS a rapporté que le séisme s’est produit vers 21 heures locales. Les autorités locales ont mis en garde contre des répliques possibles et ont averti que des dégâts pourraient survenir. Bien que les détails sur les dommages causés par le séisme soient encore inconnus, il est probable que les régions côtières les plus proches de l’épicentre aient subi les plus grandes secousses.

Les Philippines sont situées sur la « ceinture de feu du Pacifique », une zone sismique et volcanique de l’océan Pacifique où se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques

Bien que des séismes de cette magnitude soient relativement courants dans les Philippines, cela ne réduit pas l’impact potentiellement dévastateur qu’ils peuvent avoir sur les communautés locales. Les autorités doivent être prêtes à intervenir rapidement pour répondre aux besoins des personnes touchées par le séisme et pour limiter les dommages causés aux infrastructures et aux bâtiments. Les citoyens doivent également se préparer en conséquence en cas de séisme futur en ayant un plan d’urgence en place.