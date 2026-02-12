Sécurité routière au Bénin: le CNSR lance la campagne nationale « Agir pour tendre vers zéro mort sur les routes »

Le Centre national de sécurité routière (CNSR) a officiellement lancé une nouvelle campagne nationale de sensibilisation visant à réduire drastiquement le nombre de victimes sur les routes béninoises.

L’initiative, intitulée « Agir pour tendre vers zéro mort sur les routes », a été présentée dans le cadre des efforts continus de prévention des accidents de la circulation.



Cette campagne s’inscrit dans une dynamique de mobilisation collective autour de la sécurité routière, thème devenu prioritaire face au bilan encore préoccupant des accidents de la circulation dans le pays. Elle appelle tous les acteurs de la société: usagers de la route, conducteurs, institutions publiques, transporteurs et citoyens à assumer pleinement leur responsabilité dans la prévention des drames routiers.

Le message central de cette initiative met l’accent sur l’idée que chaque décision prise sur la route peut sauver une vie, en particulier lorsqu’il s’agit de comportements à risque tels que la vitesse excessive, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou des distractions au volant.

Le CNSR réaffirme ainsi son engagement à protéger les usagers à travers des actions pédagogiques, des mesures de prévention et une mobilisation citoyenne renforcée.

A travers cette campagne, l’organisme national de sécurité routière souhaite insuffler une culture de prudence durable, non seulement ponctuelle mais intégrée au quotidien des conducteurs et des piétons.

Elle marque une étape importante dans l’effort continu du Bénin pour réduire l’insécurité routière et son impact humain, social et économique.