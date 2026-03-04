Benin Web TV
Sécurité: le Bénin engage le déploiement d’un système de vidéoprotection dans 5 villes et frontières

La République du Bénin a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de sécurisation du territoire avec la mise en place d’un système de vidéoprotection dans cinq villes ainsi qu’au niveau de certaines zones frontalières. Cette initiative s’inscrit dans une logique de modernisation des dispositifs de sécurité publique et de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Sécurité
1 804vues
1 min de lecture
La République du Bénin a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de sécurisation du territoire avec la mise en place d’un système de vidéoprotection dans cinq villes ainsi qu’au niveau de certaines zones frontalières. Cette initiative s’inscrit dans une logique de modernisation des dispositifs de sécurité publique et de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité.

Le déploiement de la vidéoprotection vise d’abord à assurer une surveillance en temps réel des principaux centres urbains et des points sensibles du territoire. En dotant les autorités d’outils technologiques adaptés, l’État entend améliorer la sécurisation des infrastructures critiques, renforcer la prévention des actes criminels et accroître la réactivité face aux situations à risque.

Au-delà de la dissuasion, ce dispositif est présenté comme un levier d’optimisation de l’action publique. Il devrait permettre une protection plus efficace des personnes et des biens, tout en contribuant à une gestion plus structurée des libertés publiques, dans le respect du cadre légal en vigueur. Les images collectées constituent également un appui stratégique pour la conduite des enquêtes judiciaires, en facilitant l’identification des auteurs d’infractions et la reconstitution des faits.

En étendant ce système aux zones frontalières, les autorités affichent clairement leur volonté de mieux contrôler les flux, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de renforcer la surveillance des axes sensibles. Cette orientation traduit une approche globale de la sécurité, qui combine prévention, technologie et coordination des acteurs concernés.

À travers ce projet, le Bénin affirme son ambition de s’appuyer sur des solutions modernes pour répondre aux défis sécuritaires contemporains, tout en adaptant son dispositif aux réalités urbaines et frontalières du pays.

