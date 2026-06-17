Sécurité frontalière: un convoi de 24 migrants intercepté à Kassouala

​Les contrôles aux frontières viennent de porter leurs fruits dans le nord-est du Bénin. Le mardi 16 juin 2026, les agents de police en poste au niveau du pont Okpara, dans l’arrondissement de Kassouala, ont bloqué un groupe de 24 personnes, dont un jeune Béninois soupçonné d’être le passeur.

​Le coup de filet a eu lieu en début de matinée, vers 8 h 30, lors d’une simple fouille de routine. Les forces de l’ordre ont repéré les 23 voyageurs, tous de nationalité nigériane et d’ethnie haoussa. Le groupe se dirigeait vers le Burkina Faso.

​Emmenés au poste de police pour en savoir plus, les migrants ont expliqué leur parcours. Ils ont confié avoir quitté la localité de Tchaki, au Nigeria, avant de marcher et de passer la nuit à Boukouro, un village béninois tout proche de la frontière. Selon leurs dires, ils comptaient se rendre sur des sites d’orpaillage au Burkina Faso pour y chercher de l’or.

​Même si les vérifications ont montré que tous ces voyageurs possédaient des pièces d’identité en règle, les policiers cherchent à comprendre les coulisses de ce voyage. Les soupçons se portent surtout sur leur accompagnateur, un jeune Béninois de 20 ans. Originaire de Bassila et habitant à Parakou, il est suspecté d’avoir organisé ce déplacement clandestin.

​Toutes les personnes interpellées ont été transférées au commissariat de Tchaourou. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur ce dossier et déterminer s’il s’agit d’un réseau organisé de trafic de migrants.