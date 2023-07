Sécurité foncière au Togo : vers une digitalisation des services

- Publicité-

La Direction du Cadastre, de la Conservation Foncière et de l’Enregistrement (CCFE) du Togo s’est engagée, il y a 10 ans, dans un processus de digitalisation de ses services. Cette transformation a permis de mettre en place un registre foncier digital pour suivre en temps réel le traitement des dossiers.

Depuis la mise en place de ce système, la CCFE a constaté une augmentation significative du nombre de demandes reçues chaque année. En effet, plus de 1.300 demandes sont désormais reçues chaque année, contre à peine 400 en 2015, a indiqué Wami Obossou, le directeur du CCFE.

Par ailleurs, le coût d’enregistrement a été réduit, passant de 5% à 1,5% de la valeur vénale actuelle des biens. Quant aux transferts de propriété, ils coûtent désormais 35.000 Fcfa. Cette réduction des coûts est une incitation pour les propriétaires à se mettre en règle.

Un pas vers une meilleure gestion foncière

Cette digitalisation des services de la CCFE marque un pas important vers une meilleure gestion foncière au Togo. Elle permet non seulement de faciliter le traitement des dossiers, mais aussi de rendre le processus plus transparent et accessible pour les propriétaires.

L’initiative de la CCFE pourrait servir de modèle pour d’autres administrations publiques au Togo et dans la région, montrant comment la digitalisation peut améliorer l’efficacité et la transparence des services publics.