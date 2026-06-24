Sécurité: Djibril Mama Cissé en tournée à Kandi et Parakou pour recueillir les préoccupations des forces de l’ordre

​Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, a poursuivi sa tournée territoriale de prise de contact avec les acteurs du secteur de la sécurité le mardi 23 juin 2026.

Cette étape l’a conduit dans le septentrion, plus précisément dans les villes de Kandi et de Parakou. L’objectif principal de cette démarche ministérielle était d’instaurer un dialogue direct et sans filtre avec les agents sur le terrain afin de recenser leurs difficultés logistiques et administratives, en vue d’optimiser les stratégies de protection des populations.

​Une démarche axée sur l’écoute directe des unités de terrain

​Accompagné d’une délégation de hauts responsables, le ministre s’est rendu successivement à la base du Groupement spécial polyvalent d’intervention (Gspi) de Kandi, au niveau des agences départementales de protection civile de l’Alibori et du Borgou, ainsi qu’à la Compagnie mobile d’intervention de la Police républicaine de Parakou et à la Direction départementale de l’Intérieur et de la Sécurité publique du Borgou.

Dès l’ouverture des discussions, Djibril Mama Cissé a clairement affiché ses intentions en invitant les troupes à s’exprimer en toute liberté. « Je voudrais que ma venue ici soit interprétée comme ma volonté d’écouter. Je suis venu vous écouter », a-t-il martelé.

​Les forces de sécurité ont saisi cette opportunité pour exposer les dures réalités de leur quotidien, principalement liées à leurs conditions de travail et à l’évolution de leur plan de carrière. Les échanges ont mis en lumière plusieurs points critiques : la gestion des carrières et des avancements, la durée des déploiements dans les zones à haut risque sécuritaire, le manque de motivation, ainsi que l’insuffisance des primes face aux risques encourus.

Sur le plan purement opérationnel, les agents ont pointé du doigt le déficit de personnel qualifié, le manque de moyens matériels, l’absence de réseau GSM dans certaines localités enclavées, le sabotage de pylônes de télécommunication et la vulnérabilité infrastructurelle de certains commissariats.

​Des réponses de la hiérarchie et un hommage au sacrifice des troupes

​Face à ce cahier de doléances, le Directeur général de la Police républicaine et le Secrétaire général du ministère ont apporté des clarifications techniques sur les réformes en cours. Ils ont rassuré les troupes quant aux réflexions engagées pour restructurer la gestion des carrières et améliorer globalement l’environnement de travail des fonctionnaires de police.

​En clôture de ces séances, le ministre a salué avec insistance le professionnalisme et l’engagement sans faille des forces de sécurité. Au nom du gouvernement et du président de la République, il les a félicitées pour leur contribution quotidienne à la stabilité nationale.

« C’est grâce à vous que la République tient debout », a déclaré Djibril Mama Cissé, tout en réitérant la volonté de l’exécutif d’apporter des réponses durables à ces défis pour garantir la sécurité du pays.