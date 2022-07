«Sécurité» d’Israël : Joe Biden rappelle l’engagement «inébranlable» des États-Unis

Le président américain est arrivé ce mercredi 13 juillet 2022 en Israël. A son arrivée à Tel-Aviv pour cette première tournée dans la région, Joe Biden a défendu l' »intégration d’Israël » au Moyen-Orient et réaffirmé l’engagement « inébranlable » des Etats-Unis à ce pays allié.

Joe Biden a promis ce mercredi à son arrivée en Israël que les États-Unis et l’Etat hébreu allaient «renforcer encore leurs liens», évoquant en particulier un partenariat «dans les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde». «Nous allons continuer de faire avancer l’intégration d’Israël dans la région», a ajouté le président américain, qui se rendra ensuite en Arabie saoudite, une référence au processus de rapprochement entre l’État hébreu et certains pays arabes.

Conflit israélo-palestinien : « Deux États, la meilleure solution »

Indiquant qu’il faisait sa dixième visite en Israël, mais sa première en tant que président, le démocrate de 79 ans, fervent catholique, a qualifié sa venue de «bénédiction». «Notre relation avec l’État d’Israël est plus profonde et forte que jamais», a assuré Joe Biden. Répétant l’engagement «inébranlable» des Américains «pour la sécurité d’Israël», il a indiqué qu’il s’apprêtait à recevoir des informations sur les capacités de défense anti-missile israéliennes, dont le système «Iron Dome» soutenu par Washington, mais aussi un nouveau dispositif de riposte laser contre les drones, le «Iron Beam».

Concernant le conflit israélo-palestinien, le président Biden a dit que selon lui «la solution à deux États (un État palestinien viable aux côtés d’Israël) restait la meilleure» tout en reconnaissant que cela restait une perspective lointaine.