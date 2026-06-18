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Sécurité dans le Plateau: le préfet Kogbévi Djiméco dément les rumeurs sur la présence d’hommes armés

Dans un communiqué officiel, le préfet du département du Plateau, Kogbévi Délonix Djiméco, a apporté un démenti formel aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, annonçant la présence de groupes armés non identifiés dans la région.

Edouard Djogbénou
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Société
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Sécurité dans le Plateau: le préfet Kogbévi Djiméco dément les rumeurs sur la présence d’hommes armés
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​Saisi à plusieurs reprises par des alertes faisant état de mouvements suspects, le préfet a immédiatement fait procéder à des vérifications rigoureuses sur le terrain. Les patrouilles et les investigations menées par les forces de défense et de sécurité n’ont révélé aucune présence suspecte.

Selon l’autorité, ces fausses alertes relèvent d’une pure campagne de désinformation destinée à semer la psychose au sein des communautés. Il rassure que la situation sécuritaire reste totalement sous contrôle.

​Face à cette situation, Kogbévi Djiméco invite les populations à garder leur calme et à ne pas céder à la panique. Il conseille de faire preuve de vigilance face aux publications alarmistes sur internet et de s’en tenir uniquement aux sources officielles.

​Le préfet a également tenu à rappeler une règle stricte : la diffusion de fausses nouvelles est sévèrement punie par le Code du numérique au Bénin. Les auteurs de ces rumeurs s’exposent donc à des poursuites judiciaires. Pour finir, il exhorte les citoyens à continuer de collaborer avec la police républicaine en signalant tout comportement suspect réel, afin de préserver ensemble la paix dans le département.

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