Secret Story : Kurtis n’est pas une IA mais son arrivée dans la maison exaspère les fans de l’émission

Le lancement de la quatorzième saison de Secret Story sur TF1, le 23 juin 2026, a marqué le retour de l’émission phare de télé-réalité avec treize nouveaux candidats prêts à vivre une aventure intense dans la célèbre maison des Secrets. Cette saison a immédiatement captivé les téléspectateurs grâce à un casting diversifié et à un nouveau dispositif, introduisant le Yacht des Secrets où cinq participants ont fait leurs premiers pas en immersion, séparés des huit autres dans la maison principale.

Tout au long de cette première semaine, Robin, Azad, Léonie, Maguette et Océane ont été confrontés à un jeu d’observation et de déduction, dans lequel ils devaient identifier les vrais candidats parmi d’autres profils créés artificiellement, aidés dans leur tâche par Lou, une candidate chargée de simuler une tromperie. Malgré les efforts de Lou, c’est elle qui est devenue la première éliminée de cette saison lors du prime du 1er juillet 2026, une sortie très remarquée et commentée par les fans et les médias.

Lors de son élimination, Lou s’est vue accueillie chaleureusement sur le plateau par le présentateur Christophe Beaugrand et par Romy, la gagnante de la saison précédente. Cependant, une surprise de taille a été révélée ce soir-là : l’un des prétendus avatars d’intelligence artificielle, nommé Matteo par Lou, était en réalité un véritable candidat. Ce candidat, Kurtis, a fait son entrée officielle dans la maison des Secrets, bouleversant ainsi la dynamique du jeu.

Le point sur l’intégration de Kurtis dans la Maison des Secrets

Kurtis est arrivé dans le jeu dans des conditions particulières. Selon la production de l’émission, il aurait été isolé durant une semaine complète, ignorant tout de ce qui s’était passé auparavant dans la maison et ne connaissant aucun des autres participants. Cette intégration tardive et en situation d’isolement est une technique utilisée pour relancer la compétition et perturber les alliances en cours.

Son arrivée a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont remis en question les affirmations de la production. Une remarque notable concerne le fait que Kurtis semblait déjà au courant du prénom d’Azad, ce qui remet en cause son isolement total. Par ailleurs, certains avancent que s’il avait réellement été présent virtuellement en tant qu’avatar pendant la période au Yacht des Secrets, il aurait été reconnu plus tôt, ce qui n’a pas été le cas.

Le secret autour de Kurtis continue de générer des débats, notamment sur son profil et sa notoriété. Il aurait, selon des spectateurs, une carrière de mannequin avec des campagnes pour de grandes marques internationales comme Zara. On s’interroge aussi sur une déclaration selon laquelle « son visage a été diffusé dans plus de 215 pays », un chiffre surprenant au regard du nombre officiel de pays dans le monde, qui est de 195.

L’arrivée de Kurtis a ainsi introduit un nouveau suspens dans l’émission, laissant entrevoir une évolution du jeu qui tiendra les téléspectateurs en haleine. Son parcours dans la maison des Secrets fera l’objet d’une attention toute particulière dans les prochaines semaines, tandis que les autres candidats continueront à jouer leurs stratégies pour ne pas être éliminés et tenter de remporter la saison.