Sébastien Haller: « je veux… rejouer dès que possible »

Alors qu’il a récemment repris l’entraînement avec le Borussia Dortmund, après être soigné d’un cancer du testicule, Sébastien Haller veut rapidement retrouver la compétition comme il l’a expliqué à l’AFP ce lundi.

L’été dernier, Sébastien Haller avait été recruté par Dortmund pour prendre la succession d’Erling Haaland, parti à Manchester City, à la pointe de l’attaque de la formation allemande. Mais seulement quelques jours après son arrivée au sein du BVB, il a été diagnostiqué un cancer du testicule au buteur ivoirien, qui avait dû mettre entre parenthèses sa carrière de footballeur pour se soigner.

Mais depuis, l’ancien buteur de l’Ajax va beaucoup mieux et a même récemment repris l’entraînement avec le club allemand. D’ailleurs, Haller ne compte pas prolonger son absence des pelouses et espère retrouver rapidement la compétition, et peut-être le 22 janvier prochain en Bundesliga.

«Quand tout le monde sera d’avis que ce sera une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai. Mais bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours et rejouer dès que possible. Un retour contre Augsbourg, le 22 janvier ? Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête. Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine», a-t-il expliqué à l’AFP.

Quelle que soit sa date de retour, nul doute que Sébastien Haller est attendu en match par son entraîneur, ses coéquipiers, mais aussi ses fans qui lui réservent certainement le meilleur des accueils. Pour rappel, l’international ivoirien n’a toujours pas disputé la moindre rencontre avec le BVB.