Sébastien Haller de retour à l’entrainement? L’attaquant de Dortmund sort du silence

Alors que la presse internationale a abondamment relayé le retour à l’entrainement de Sébastien Haller, éloigné des terrains depuis le début de la saison en raison d’un cancer des testicules, l’attaquant de Dortmund est sorti du silence pour rétablir la vérité.

Mercredi dernier, la presse allemande avait annoncé le retour de Sébastien Haller à l’entrainement. L’attaquant ivoirien, engagé cet été avec le Borussia Dortmund en provenance de l’Ajax, n’a encore disputé la moindre rencontre avec le BVB. En cause, un cancer des testicules contracté lors de l’intersaison. Selon les médias locaux, l’international ivoirien s’entraîne du côté de son ancien club l’Ajax Amsterdam qui a mis à disposition de l’Eléphant, ses installations sportives.

Sauf que le joueur n’a jamais repris l’entrainement ni avec son ancien club, ni avec sa nouvelle formation. Dans un post sur les réseaux sociaux, le joueur de 28 ans a expliqué qu’il n’est absolument pas encore en état de reprendre l’entraînement collectif avec son ancien club. «Contrairement à tout ce qui a été dit dernièrement, je n’ai pas encore repris le chemin des entraînements officiels», a clarifié l’attaquant du Borussia Dortmund sur Instagram.

«Afin de garder, la forme physique et mentale, je m’entraîne, depuis le début de ma maladie, de manière personnelle avec mon kiné en accord avec mon club Dortmund et les médecins. C’est la raison pour laquelle la famille d’Ajax me laisse un bout de terrain d’entraînement me permettant d’être dans de bonnes conditions. Cependant, il y a des temps de passage à respecter. Encore merci pour tous les messages de soutien et je suis moi aussi impatient de tous vous retrouver», a ajouté le buteur ivoirien.

Pour l’heure, Sébastien Haller préfère rester prudent au sujet de sa date de retour sur les terrains. Le Borussia Dortmund a d’ailleurs déjà indiqué que son joueur ne reviendra que s’il se sent totalement prêt. « Nous avons bon espoir qu’il puisse rejouer durant la seconde moitié de la saison. Mais c’est lui qui décidera de cela», avait annoncé le directeur général des BVB, Hans-Joachim Watzke.