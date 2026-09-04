Sean Combs : Sa date de libération de prison réajustée par l’administration pénitentiaire américaine

L’artiste et producteur américain Sean Combs, universellement connu sous le pseudonyme de P. Diddy, purge actuellement sa peine de 50 mois d’emprisonnement au sein du centre pénitentiaire fédéral de basse sécurité de Fort Dix, situé dans l’État du New Jersey. Cette sanction privative de liberté avait été formellement prononcée par l’autorité judiciaire américaine en octobre 2025 à la suite d’une procédure criminelle particulièrement médiatisée.

D’après les registres officiels et actualisés du Bureau fédéral des prisons (BOP), consultés au début du mois de septembre 2026, le calendrier d’incarcération du musicien a connu une modification notable. L’administration pénitentiaire américaine fixe désormais la date prévisionnelle de libération de Sean Combs au 5 février 2028, marquant ainsi une nouvelle étape dans le déroulement de sa détention.

Cette échéance d’élargissement a été réévaluée à plusieurs reprises par les services correctionnels compétents depuis le début de son séjour carcéral. Les prévisions administratives ont régulièrement fluctué, alternant entre les mois de juin 2028, avril 2028, janvier 2028 et février 2028. Ces variations répétées résultent de l’application technique des calculs de réduction de peine ainsi que de la prise en compte de sa participation effective aux différents programmes fédéraux de réhabilitation des détenus.

Cette peine d’emprisonnement constitue l’aboutissement direct du procès fédéral instruit à New York en juillet 2025. À l’issue des délibérations, Sean Combs avait été déclaré coupable de deux chefs de transport à des fins de prostitution en vertu de la loi fédérale Mann Act. En revanche, le jury l’avait formellement acquitté des accusations criminelles les plus lourdes qui pesaient sur lui, à savoir le racket en bande organisée et le trafic sexuel.

Contestation en appel et litiges civils

Face à cette situation carcérale, le conseil juridique de Sean Combs poursuit activement une procédure d’appel devant les juridictions compétentes afin de remettre en cause la légalité de sa condamnation pénale. Dans le même temps, l’ancien magnat du divertissement doit faire face à un front judiciaire distinct, marqué par une multiplication de plaintes civiles déposées à son encontre par plusieurs plaignants réclamant réparation.