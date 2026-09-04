Céline Dion signe son grand retour sur scène avec une résidence à Nanterre

La chanteuse québécoise Céline Dion doit entamer une série très attendue de concerts en résidence le 12 septembre 2026 à la Plénitude Arena, située à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Cette série de spectacles consacre le grand retour de l’artiste sur scène après plusieurs années d’éloignement forcé causé par la maladie.

Présente sur le territoire français depuis le début du mois de septembre 2026, l’interprète a déposé ses valises à l’hôtel Royal Monceau, à Paris. Elle y réside afin de peaufiner les dernières répétitions techniques et artistiques avant le lever de rideau officiel, s’assurant de parfaire les moindres détails de cette rentrée musicale.

Ce retour a été soigneusement préparé avec le corps médical. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien début septembre 2026, son manager John Nelson a affirmé que les troubles de santé de l’artiste sont désormais diagnostiqués et stabilisés. Le responsable a également assuré que la diva se trouve en excellente condition physique au terme de deux années de préparation assidue.

Afin de parer à d’éventuelles crises liées au syndrome de la personne raide, la production a mis en place un dispositif d’espacement des représentations. L’équipe a également réservé des dates de repli pour reporter un spectacle sans annulation sèche en cas d’imprévu médical, garantissant ainsi la pérennité du calendrier.

Un écrin rebaptisé pour accueillir la star québécoise

Le cadre retenu pour cette reprise scénique est la plus grande salle fermée d’Europe. Située aux portes de la capitale, l’ancienne Paris La Défense Arena a officiellement changé d’appellation pour devenir la Plénitude Arena à partir du 1er juillet 2026, dans le cadre d’un nouveau contrat de naming commercial.