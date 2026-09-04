Patrick Bruel annule sa tournée d’automne sur fond d’accusations de violences sexuelles

Le chanteur Patrick Bruel a officialisé, le 1er septembre 2026, l’annulation pure et simple de sa tournée de concerts prévue pour l’automne. L’artiste justifie ce retrait de la scène par la gravité et les répercussions directes des plaintes pour violences sexuelles déposées contre lui, une tourmente judiciaire qui fragilise désormais la tenue de ses engagements professionnels à travers la France.

Cette décision intervient alors que les projecteurs médiatiques continuent de scruter les moindres faits et gestes de l’interprète. Présent sur le plateau de l’émission télévisée « Tout Beau Tout N9uf » (TBT9), diffusée sur la chaîne W9, le chroniqueur Christophe Carrière s’est exprimé sur cette affaire retentissante en révélant avoir personnellement croisé le musicien au cours d’une réception privée.

La rencontre s’est tenue le 18 juin 2026, à l’occasion de la soirée d’anniversaire de l’entrepreneur Benjamin Patou. Cette sortie restreinte intervenait exactement dix jours après un tournant judiciaire majeur pour l’artiste, marqué par son placement en garde à vue suivi de sa mise en examen formelle dans le cadre des investigations en cours.

Sur le plateau de W9, Christophe Carrière a dépeint une atmosphère particulièrement pesante durant la soirée. Le journaliste a souligné l’attitude singulièrement effacée du chanteur, d’ordinaire habitué à occuper le devant de la scène, resté prostré et isolé près d’une cheminée sans jamais esquisser la moindre note de musique ni se joindre à l’effervescence des invités.

Une mise au point avant un départ précipité

Toujours selon les déclarations livrées par le chroniqueur lors de l’émission, Patrick Bruel n’a pas prolongé sa présence lors de cet événement mondain, quittant les lieux avant 23 heures. Avant ce départ précipité, le chanteur a néanmoins tenu à marteler vigoureusement et avec insistance son innocence intégrale face aux accusations criminelles qui pèsent sur lui.