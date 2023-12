Saudi Pro League: Al Hilal écrase Al Nassr et s’envole au classement

Avec un doublé d’Aleksandar Mitrovic, Al Hilal a pris le dessus sur Al Nassr (3-0) vendredi soir, à l’occasion de la 15è journée de la Saudi Pro League.

La 15è journée de la Saudi Pro League était à l’honneur vendredi soir, avec un choc entre Al Hilal et Al Nassr. Un duel au sommet entre le leader et son dauphin. Et à l’arrivée, c’est le club du King Fahd Stadium qui a tiré son épingle du jeu, avec une victoire 3-0. Dominés en première période, avec des assauts répétés de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané notamment, les locaux ont repris les choses en main au retour des vestiaires.

Lancés par Sergej Milinkovic-Savic qui a ouvert le score à l’heure de jeu, l’écurie saoudienne a inscrit deux autres buts dans les dernières minutes du match, Aleksandar Mitrovic ayant signé un doublé aux 89e et 92e minutes.

Avec cette large victoire, Al Hilal creuse l’écart au sommet de la Ligue saoudienne avec 41 points, loin devant Al Nassr (34). Le podium est complété par Al Ahli qui a maltraité Abha Club (6-0), jeudi.

#SaudiProLeague 🇸🇦 : Le leader Al-Hilal prend les commandes dans le derby de la capitale 💥 pic.twitter.com/rV90JXcsg7 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 1, 2023

#SaudiProLeague 🇸🇦 : Mitrović prend le dessus sur Ronaldo pour faire le break, Al Nassr dos au mur 😮 pic.twitter.com/70lMN5LnTE — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 1, 2023

#SaudiProLeague 🇸🇦 : Mitrović scelle définitivement la victoire (3-0), Al Hilal prend 7 pts d'avance sur son dauphin Al Nassr 👏 pic.twitter.com/rYPXKu6Gr5 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 1, 2023