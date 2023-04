Sarra Mensan: l’identité du vrai père de son bébé enfin dévoilée

Un an après la venue au monde du premier enfant de la Web-humoriste Sarra Messan, l’identité du père a finalement été révélée.

Depuis que la nouvelle de la maternité de la Web-humoriste Sarra Messan a été annoncée sur le plateau de Faha Faha par Shola l’année passée, les internautes ne cessent d’exprimer leur curiosité quant à l’identité du père de l’enfant. Mais la jeune femme avait laissé planer le doute en gardant le silence sur cette question. Dans la foulée, les spéculations pointaient vers le général Camille Makosso, qui avait pourtant révélé publiquement avoir eu une liaison avec elle.

Au milieu de cette vive polémique qui faisait couler beaucoup d’encre et de salive, le controversé pasteur Camille Makosso avait vigoureusement nié les allégations de paternité qui ont été portées contre lui lors d’une émission télévisée. Finalement, c’est un certain Mohamed Lamine Sibi, mieux connu sous le nom de Teknoush, un autre Web-humoriste, qui a publié une photo de la petite fille dont le visage avait été masqué avec la légende « Bienvenue, ma fille ». Une annonce qui a semé davantage la confusion, ravivant ainsi la flamme de la polémique en ce qui concerne le vrai père du bébé de Sarra.

Un an environ après cette polémique, la réponse tant attendue par les internautes a finalement été donnée lors de l’émission Showbuzz sur les ondes de NCI, par le Web-humoriste ivoirien Teknoush. En face de Mulukuku et son gouvernement, ce dernier a confirmé être bel et bien le père du bébé de Sarra Messan. Cependant il a pris le soin d’ajouter, qu’aucun projet de mariage entre les deux, n’a encore été envisagé pour le moment.